Abusi nelle offerte per le messe il Papa frena | arriva il decreto per più trasparenza

Per evitare "talune prassi che,vamente, si sono verificate in vari luoghi", il Dicastero per il Clero ha emanato ieri un- firmato daFrancesco - che aggiorna la normativa sulla disciplina delle intenzioni per lenuove norme si ribadisce che “secondo l’uso approvato della Chiesa, è lecito a ogni sacerdote che celebra la messa ricevere l’offerta data affinché applichi la messa secondo una determinata intenzione”. Ilche entrerà in vigore il 20 aprile, la Domenica di Pasqua.