Ilgiorno.it - Erba, città in lutto per la morte dell'ex sindaco Marcella Tili

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 14 aprile 2025 - Grande sgomento aper ladidal 2007 al 2017 ma soprattutto amata e stimata dai sui concittadini per il grande impegno che ha sempre dimostrato per lae la sua comunità. La passione per la politica si è sempre accompagnata a quella per il lavoro, nella farmacia di famiglia dove con indosso il suo camice bianco era per tutti la "dottoressa" sempre con una parola buona, un consiglio e quel sorriso che ha saputo accompagnarla anche negli ultimi anni nonostante la malattia. La notiziaa sua scomparsa, avvenuta nella notte all'età di 76 anni, ha unito nel dolore tutta lae in queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia. A ricordarla sono gli amministratori e i politici, non solo di Forza Italia - il partito in cui ha militato e nel quale si è sempre riconosciuta perché incarnava il suo credo liberale - perché tutti hanno sempre riconosciuto inle sue doti di grande umanità e la capacità di dialogo.