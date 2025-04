Arbitro Inter Bayern Monaco designato il fischietto del match di Champions League

Arbitro Inter Bayern Monaco, designato il fischietto del match dei quarti di finale di ritorno di Champions League: ecco chi saràLa Uefa ha annunciato quello che sarà l’Arbitro di Inter Bayern Monaco. La gara andrà in scena a San Siro mercoledì 16 aprile e sarà valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo la gara d’andata vinta dai nerazzurri all’Allianz Arena per 1 a 2 (a decidere la sfida di Monaco di Baviera le reti di Lautaro e Frattesi, per i tedeschi in gol Muller). Roberto Rosetti, designatore UEFA, ha scelto lo sloveno Slavko Vin?i? per dirigere la sfida del Meazza.In questa stagione, il fischietto sloveno classe 1979, ha già arbitrato l’Inter in occasione della sconfitta (l’unica) nella fase a gironi contro il Bayer Leverkusen. I suoi assistenti saranno Tomaz Klancnkik e da Andraz Kovacic. Internews24.com - Arbitro Inter Bayern Monaco, designato il fischietto del match di Champions League Leggi su Internews24.com di Redazioneildeldei quarti di finale di ritorno di: ecco chi saràLa Uefa ha annunciato quello che sarà l’di. La gara andrà in scena a San Siro mercoledì 16 aprile e sarà valevole per il ritorno dei quarti di finale di, dopo la gara d’andata vinta dai nerazzurri all’Allianz Arena per 1 a 2 (a decidere la sfida didi Baviera le reti di Lautaro e Frattesi, per i tedeschi in gol Muller). Roberto Rosetti,re UEFA, ha scelto lo sloveno Slavko Vin?i? per dirigere la sfida del Meazza.In questa stagione, ilsloveno classe 1979, ha già arbitrato l’in occasione della sconfitta (l’unica) nella fase a gironi contro il Bayer Leverkusen. I suoi assistenti saranno Tomaz Klancnkik e da Andraz Kovacic.

