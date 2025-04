Ricci termina il tour bike di Ricucire le Marche | Senza aree interne non c' è futuro

Ricci chiude la sua cavalcata nell’entroterra, toccando 4 parchi regionali (Catria. Anconatoday.it - Ricci termina il tour bike di "Ricucire le Marche": «Senza aree interne non c'è futuro» Leggi su Anconatoday.it Tre giorni in sella, 201,81 chilometri percorsi, 40.400 pedalate, oltre 4.000 metri di dislivello superati, 450 kg di CO2 risparmiata, 80 ciclisti coinvolti e più di 1.000 persone incontrate lungo il percorso,chiude la sua cavalcata nell’entroterra, toccando 4 parchi regionali (Catria.

Ne parlano su altre fonti Ricci termina il suo bike tour per ‘Ricucire le Marche’ ad Arquata: “Senza aree interne non c’è futuro”. Fabriano / "Ricucire la Marche", Matteo Ricci in città con il suo bike tour. Le arti a Camerino, apre lo spazio nel Sottocorte Village dedicato alla Corsa alla Spada e al Palio. A Pesaro il primo bike sharing con pedalata assistita delle Marche. Ricci e Morotti: "Un’innovazione che cambia la mobilità urbana".

Scrive msn.com: Regionali Marche: Ricci, "Senza aree interne non c'è futuro" - Partito da Cantiano per Fabriano, poi direzione Camerino, Comunanza e oggi Arquata del Tronto. E' il viaggio della bike tour per 'Ricucire le Marche', l'impresa di Matteo Ricci, europarlamentare PD e ...

msn.com comunica: Ricci ad Arquata: "La ricostruzione non è ancora finita" - Partito da Cantiano per Fabriano, poi Camerino, Comunanza e ieri Arquata del Tronto. È il viaggio della bike tour ...

Si apprende da msn.com: 'Ricucire le Marche' il bike tour di Ricci è partito da Cantiano - E' iniziato da Cantiano (Pesaro), per arrivare ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), attraversando anche Fabriano, Camerino e Comunanza, il "viaggio politico e umano tra i borghi dell'entroterra parl ...