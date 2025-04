Sololaroma.it - Abraham al top con Conceicao: Milan pronto a trattare il riscatto con la Roma

Nella convincente vittoria delsull’Udinese, c’è anche lo zampino di Tammy. L’attaccante inglese, entrato nella ripresa al posto di Luka Jovic, ha immediatamente inciso sul match, servendo un prezioso assist a Theo Hernandez per la rete che ha chiuso definitivamente i giochi. E nei minuti finali ha pure trovato il gol, annullato per un chiaro fuorigioco dopo un tiro-cross di Pulisic.Ma al di là degli episodi, quello che sta emergendo con forza è la nuova versione di, combattivo, reattivo, più coinvolto nel gioco e determinante.Futuro in bilicoAttualmente alcon la formula del prestito secco fino al 30 giugno,si sta giocando le sue carte per restare in rossonero anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera, che nelle prossime settimane definirà la strategia offensiva per il 2025, sta valutando seriamente l’opzione dicon laper l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Chelsea.