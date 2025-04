Abbattuta Cisterna Rana è a punteggio pieno nei play off 5 posto

Rana Verona non ha fatto sconti nella serata di sabato alla Cisterna Volley, in occasione della seconda giornata dei play off 5° posto, aggiudicandosi la vittoria che vale il punteggio pieno in classifica. Prestazione di spessore per la squadra di coach Simoni, che fin da subito ha indirizzato la.

