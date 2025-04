Ilfattoquotidiano.it - “Il massimo non è ancora abbastanza”. “Non me lo aspettavo”: lo choc di Leclerc e Hamilton per le prestazioni della Ferrari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laè rimastauna volta giù dal podio. Nel Gp del Bahrain vinto dalla McLaren di Oscar Piastri, le monoposto guidate da Charlese Lewissi sono posizionate rispettivamente al quarto e al quinto posto. Il monegasco, proprio come il britannico, non ne aveva e lo stessoha sottoposto alla squadra i difettivettura con questo set, con tanto sottosterzo e poco grip. La certezza è che il passo del britannico rispetto al compagnonon era uguale, di conseguenza il pluricampione inglese è chiamato a crescere e capire la sua nuova monoposto alla svelta.Dalle parole dei piloti nel dopo gara emerge tutta la delusione per il risultato finale e per la mancanza di prestazione. “La strategia era quella preventivata. Pensavo fosse possibile una sosta, ma con la soft abbiamo avuto molto degrado.