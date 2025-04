Novaratoday.it - Hockey, Azzurra Novara pareggia in casa con il Grosseto

Leggi su Novaratoday.it

Un pareggio giusto in una partita giocata bene solo a sprazzi, soprattutto ad inizio match e nel concitato finale: ecco in sintesi quanto visto la sera di sabato 12 aprile al Pala Dal Lago, dove si incontravano per l’ultima giornata della regular season di A1 l’e ildi.