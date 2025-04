Araujo Juventus dalla Spagna rilanciano | può lasciare il Barcellona nonostante il rinnovo! Quattro top club in corsa

JuventusNews24Araujo Juventus, dalla Spagna rilanciano: il difensore classe 1999 potrebbe lasciare il Barcellona nonostante il rinnovo! Quattro top club in corsaDirettamente dalla Spagna arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ronald Araujo, difensore che il calciomercato Juventus ha provato ad assicurarsi senza successo lo scorso gennaio.Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il centrale classe 1999 potrebbe lasciare il Barcellona nonostante l'ultimo rinnovo fino al 2031. Sulle sue tracce ci sarebbero Quattro club: oltre alla Juve, in corsa anche Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United.

Riporta tuttojuve.com: Dalla Spagna: Araujo ancora seguito dalla Juve ma c'è concorrenza - Accostato con grande insistenza alla Juventus lo scorso gennaio, Ronald Araujo, difensore centrale classe 1999 della nazionale uruguaiana, potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione nonostante il ...

Secondo msn.com: Juventus, Flick frena la cessione di Araujo: "E' tra i migliori, lo voglio ancora qui al Barcellona" - La Juventus ha scelto Ronald Araujo come rinforzo per la difesa in questo mercato, ma le notizie che arrivano dalla Spagna e dalla conferenza di Hansi Flick, tecnico del Barcellona, sono tutt ...

