Occupazione abusiva e furto di energia elettrica, 111 denunciati a Palermo

Centoundici persone sono state denunciate dai carabinieri dia vario titolo, tra cuidie invasione di edifici in esito alle verifiche relative la proprietà delle unità abitative. In particolare il servizio di controllo dei militari è stato concentrato in un complesso residenziale del quartiere Montepellegrino dove hanno operato coadiuvati da tecnici dell’Enel.