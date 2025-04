Lanazione.it - Dalla e Nick Cave sul grande schermo del Teatro di Fiesole

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 14 Aprile 2025- Cinema e musica aldiper l’ultimo appuntamento della Primavera Fiesolana: martedì 15 aprile si proiettano i docufilm “LuciomeriCaruso - Il concerto perduto” e “: The Birthday Party - Mutiny in heaven”. Appuntamento dalle ore 20, a introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardo. . Diretto da Walter Veltroni, “meriCaruso - Il concerto perduto”, porta sulle riprese del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Lucio: credute perdute per decenni e ora ritrovate, le immagini sono proposte in versione restaurata e rimasterizzata. “meriCaruso. Il Concerto Perduto” racconta inoltre la nascita di “Caruso”, tra i brani più conosciuti e amati die della musica italiana.