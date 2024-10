"Che cosa accade davvero dentro al van": "Casa a prima vista", una clamorosa rivelazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gianluca Torre, uno dei protagonisti di "Casa a prima vista" (Milano), il programma cult di Real Time, svela alcuni retroscena sul programma che può contare su uno shar da record. Un dettaglio inedito svelato da Torre è su ciò che accade a bordo del van: "Uno degli aspetti più divertenti, che il pubblico non vede completamente, sono i momenti nel van durante gli spostamenti tra una Casa e l'altra. Facciamo battute e commentiamo le case visitate dagli altri agenti", ha raccontato Gianluca Torre, spiegando che i "montatori lasciano fuori molto materiale spiritoso che potrebbe trasformare lo show in una sitcom". Insomma, il momento-van, è di fatto uno dei più seguiti del programma. Liberoquotidiano.it - "Che cosa accade davvero dentro al van": "Casa a prima vista", una clamorosa rivelazione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gianluca Torre, uno dei protagonisti di "" (Milano), il programma cult di Real Time, svela alcuni retroscena sul programma che può contare su uno shar da record. Un dettaglio inedito svelato da Torre è su ciò chea bordo del van: "Uno degli aspetti più divertenti, che il pubblico non vede completamente, sono i momenti nel van durante gli spostamenti tra unae l'altra. Facciamo battute e commentiamo le case visitate dagli altri agenti", ha raccontato Gianluca Torre, spiegando che i "montatori lasciano fuori molto materiale spiritoso che potrebbe trasformare lo show in una sitcom". Insomma, il momento-van, è di fatto uno dei più seguiti del programma.

