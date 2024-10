Maltempo, situazione critica: allerta rossa e arancione in diverse regioni italiane (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma - Il Maltempo continua a flagellare l'Italia con piogge intense, raffiche di vento e possibili esondazioni in diverse aree. L'Italia è ancora stretta nella morsa del Maltempo, con numerose regioni in stato di allerta. Anche oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, l'intero Paese è colpito da un'ondata di instabilità meteorologica, che ha già causato disagi diffusi. Correnti umide e instabili provenienti da sud si stanno abbattendo su gran parte delle regioni tirreniche, partendo dalla Sardegna e spostandosi progressivamente verso il Centro-Nord. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, basato sulle più recenti previsioni, segnalando la possibilità di rischi idrogeologici e idraulici su vari territori. Il bollettino nazionale evidenzia criticità che possono comportare gravi conseguenze. Abruzzo24ore.tv - Maltempo, situazione critica: allerta rossa e arancione in diverse regioni italiane Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma - Ilcontinua a flagellare l'Italia con piogge intense, raffiche di vento e possibili esondazioni inaree. L'Italia è ancora stretta nella morsa del, con numerosein stato di. Anche oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, l'intero Paese è colpito da un'ondata di instabilità meteorologica, che ha già causato disagi diffusi. Correnti umide e instabili provenienti da sud si stanno abbattendo su gran parte delletirreniche, partendo dalla Sardegna e spostandosi progressivamente verso il Centro-Nord. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, basato sulle più recenti previsioni, segnalando la possibilità di rischi idrogeologici e idraulici su vari territori. Il bollettino nazionale evidenzia criticità che possono comportare gravi conseguenze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione, l’elenco dei Comuni - Giovedì 24 ottobre a causa del maltempo molti sindaci hanno disposto la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Ecco dove rimarranno chiuse le scuole ... (lanazione.it)

Maltempo, in Veneto è allerta rossa per le piogge intense: fiumi sorvegliati speciali - Le previsioni meteo di Arpav indicano per oggi, 23 ottobre, in Veneto precipitazioni a tratti diffuse con possibile fase di instabilità dal pomeriggio/sera e fino al primo mattino di ... (ilgazzettino.it)

Allerta rossa in Veneto, il maltempo continua a flagellare l'Italia - Rischio idraulico in Veneto, ritrovato corpo nel Piave: ancora piogge al centronord. Frana a Capri sulla spiaggia di Marina Grande. Le previsioni per le prossime ore ... (rainews.it)