Ilgiorno.it - La stagione turistica si scalda. Prenotazioni in grande anticipo: "Organizziamo al meglio il lavoro"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Quest’anno i turisti hanno anticipato le proprie mosse, prenotando prima. Il bilancio si potrà tirare solo a fine, ma posso confermare che il fenomeno del booking anticipato è aumentato soprattutto dopo il periodo Covid". Che sia dunque tendenza sempre più diffusa oppure semplice voglia incontenibile di neve è difficile da stabilire, di certo c’è che a un mese dall’avvio dellainvernale l’andamento delleè ben più che incoraggiante. Positivo, in particolare, il quadro emerso a Livigno, località che nel 2026 ospiterà le gare olimpiche di snowboard e freestyle e che da sola totalizza 2 milioni di presenze annue: il sistema di rilevamento HBenchmark è in grado di monitorare in tempo reale l’andamento di, arrivi e presenze.