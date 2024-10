Hot Frosty | trailer del film di Natale di Netflix

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) HotdeldidiArriva il nuovodella commedia romantica di“Hot”, la regina deinatalizi Lacey Chabert interpreta una vedova di nome Kathy, che porta magicamente in vita un sexy pupazzo di neve (Dustin Milligan, attore di “Schitt’s Creek”). Grazie alla sua ingenuità, il pupazzo di neve aiuta Kathy a ridere, sentire e amare di nuovo, e i due si innamorano l’uno dell’altra giusto in tempo per le vacanze e prima che lui si sciolga. Alla fine del, si vede il personaggio di Chabert guardare ildi Lindsay Lohan per le vacanze didel 2023, “Falling for Christmas”. In un’allusione all’amatodel 2004 “Mean Girls”, Chabert commenta: “È così divertente. Sembra proprio una ragazza con cui andavo al liceo”.