Fatture false per ottenere crediti con il Superbonus 110%, professionista agli arresti domiciliari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avrebbe fatto carte false e fatturato lavori mai realizzati per ottenere dalle banche un credito d’imposta per quasi due milioni di euro. La guardia di finanza ha arrestato e messo ai domiciliari un professionista palermitano al termine di un’indagine su alcune operazioni relative agli incentivi Palermotoday.it - Fatture false per ottenere crediti con il Superbonus 110%, professionista agli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avrebbe fatto cartee fatturato lavori mai realizzati perdalle banche un credito d’imposta per quasi due milioni di euro. La guardia di finanza ha arrestato e messo aiunpalermitano al termine di un’indagine su alcune operazioni relativeincentivi

