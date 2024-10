Bandito armato di pistola: rapina da incubo all'ufficio postale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un rapinatore solitario e armato di pistola ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Bovegno, comune dell'Alta Valtrompia: minacciando una dipendente, si è fatto consegnare i contanti presenti in cassa. Il bottino è ancora da quantificare, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro Bresciatoday.it - Bandito armato di pistola: rapina da incubo all'ufficio postale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Untore solitario ediha fatto irruzione nell'di Bovegno, comune dell'Alta Valtrompia: minacciando una dipendente, si è fatto consegnare i contanti presenti in cassa. Il bottino è ancora da quantificare, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro

