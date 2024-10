Gaeta.it - Arresti per tentata estorsione a Catanzaro: coinvolti un avvocato e il padre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un'operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale di, une suosono stati arrestati e collocati aglidomiciliari per presunta. Le indagini, basate su una denuncia e supportate da intercettazioni telefoniche, hanno nei dettagli rivelato le circostanze di questa grave accusa. Al centro della controversia ci sono una coppia di coniugi, un uomo affetto da gravi problemi di salute e sua moglie. Le indagini iniziali e le denuncie L'inchiesta contro i due indagati è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dai coniugi che si sono sentiti minacciati. Secondo quanto emerso, l'uomo gravemente malato e sua moglie si erano rivolti a uno degli indagati per ricevere assistenza nella compilazione di una pratica per richiedere l'indennità di accompagnamento prevista dall'Inps.