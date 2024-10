Angelina Mango annulla tutte le date del tour in Italia ed Europa. La sua dichiarazione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango ha annullato tutte le date previste per il tour in Italia ed Europa. Ad annunciarlo è stato il suo ufficio stampa che con un comunicato ha spiegato come ottenere il rimborso dei biglietti. Ma soprattutto ha condiviso la dichiarazione della cantante, costretta a rinunciare al palcoscenico e al suo amato pubblico a causa di un problema di salute. Perché Angelina Mango ha annullato il tour Un autunno più triste per Angelina Mango ma anche per i suoi tantissimi fan, che già stavano pregustando l’emozione di vederla sul palco, sia in Italia che nel resto d’Europa. Tutta colpa di un problema di salute del quale, ovviamente, deve tenere conto. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – si legge nella dichiarazione della cantante -. Dilei.it - Angelina Mango annulla tutte le date del tour in Italia ed Europa. La sua dichiarazione Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)hatolepreviste per ilined. Ad annunciarlo è stato il suo ufficio stampa che con un comunicato ha spiegato come ottenere il rimborso dei biglietti. Ma soprattutto ha condiviso ladella cantante, costretta a rinunciare al palcoscenico e al suo amato pubblico a causa di un problema di salute. Perchéhato ilUn autunno più triste perma anche per i suoi tantissimi fan, che già stavano pregustando l’emozione di vederla sul palco, sia inche nel resto d’. Tutta colpa di un problema di salute del quale, ovviamente, deve tenere conto. “Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – si legge nelladella cantante -.

