Usa Trump | Harris pericolosa per la religione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il candidato del Partito Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donaldha concluso il suo discorso a un evento della campagna a Concord, nella Carolina del Nord, dove ha cercato in gran parte di fare appello agli elettori cristiani ripetendo le sue critiche agli atleti transgender e la sua proposta di condurre un’operazione di deportazione su larga scala.ha affermato che durante la sua amministrazione, ha combattuto per i cristiani “come nessun altro presidente ha mai combattuto prima”. Rispetto ai suoi tipici comizi, l’evento per leader religiosi dia Concord ha posto la spiritualità in primo piano.ha trascorso un po’ di tempo a riflettere sul tentato omicidio di Butler, Pennsylvania, il 13 luglio, dove un proiettile gli ha sfiorato l’orecchio.ha raccontato come i suoi genitori lo portavano in chiesa nel Queens e a Manhattan.