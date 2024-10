Ue, i Socialisti minacciano la sfiducia a von der Leyen: “Gli hub per migranti sono illegali, se li appoggia non la votiamo” (Di martedì 22 ottobre 2024) La questione migranti, con l’Italia alla testa del gruppo di Paesi che spingono per lo sviluppo europeo del nuovo “modello Albania“, sta di nuovo spaccando l’Ue. Lo si era visto al termine dell’ultimo Consiglio, con diversi Paesi, tra cui Francia e Spagna, che avevano criticato le politiche di Roma. Ma non Ursula von der Leyen che, invece, ha mantenuto una posizione più aperta all’ascolto delle proposte sulla creazione di hub per migranti all’estero sul modello Italia-Albania. Lo ha fatto capire prendendo parte all’incontro tra i Paesi favorevoli all’iniziativa di Roma e affermando che “ci sono questioni aperte, per quanto tempo le persone possono restarci? Che si fa, per esempio, se un rimpatrio non è possibile? Quindi, non è banale, ma è una cosa che è stata discussa”. Ilfattoquotidiano.it - Ue, i Socialisti minacciano la sfiducia a von der Leyen: “Gli hub per migranti sono illegali, se li appoggia non la votiamo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La questione, con l’Italia alla testa del gruppo di Paesi che spingono per lo sviluppo europeo del nuovo “modello Albania“, sta di nuovo spaccando l’Ue. Lo si era visto al termine dell’ultimo Consiglio, con diversi Paesi, tra cui Francia e Spagna, che avevano criticato le politiche di Roma. Ma non Ursula von derche, invece, ha mantenuto una posizione più aperta all’ascolto delle proposte sulla creazione di hub perall’estero sul modello Italia-Albania. Lo ha fatto capire prendendo parte all’incontro tra i Paesi favorevoli all’iniziativa di Roma e affermando che “ciquestioni aperte, per quanto tempo le persone posrestarci? Che si fa, per esempio, se un rimpatrio non è possibile? Quindi, non è banale, ma è una cosa che è stata discussa”.

