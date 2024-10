Ilrestodelcarlino.it - The Begin, che sorpresa: "Debutto emozionante"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una Theche non ti aspetti vince la prima al PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona e conquista i primi punti in classifica superando il San Giustino per 3-2 (17-25, 25-21, 22-25, 25-20, 15-4). Partita sofferta, per i ragazzi di coach Dore Della Lunga, soprattutto nel timido primo set, in cui hanno sicuramente pagato lo scotto delin A3 da neopromossi davanti a un palas di Passo Varano che ha risposto presente. Circa 800 gli spettatori sugli spalti del palasport, compresi quelli venuti dall’Umbria a sostenere la squadra avversaria, e una partita che sicuramente non ha deluso le aspettative. Con Ferrini e Kisiel sugli scudi la Theè andata a prendersi i primi due punti della lunga strada per conquistare la permanenza nella categoria.