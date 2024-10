Gaeta.it - Teatro e benessere psichico: l’importanza del sostegno all’espressione artistica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il legame tra recitazione eè un tema che sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama culturale contemporaneo. L’arte teatrale, in particolare, rappresenta uno strumento potente per l’espressione delle emozioni e delle fragilità degli individui. Durante l’evento ‘Pinocchio: una favola alla rovescia‘ alParioli, l’attore Claudio Santamaria ha parlato deldi questo tipo di attività, affermando che iloffre a molte persone, in particolare a giovani con disabilità, una via fondamentale per esprimere se stessi. Il ruolo delnella promozione delLa recitazione e l’arte in generale possono svolgere un ruolo cruciale nel migliorare ilpsicologico degli individui.