Rubava l’energia elettrica che alimenta i suoi tre supermercati ed in garage ha una Ferrari da 200mila euro Nei guai imprenditore pontino

(Di martedì 22 ottobre 2024) Unquarantenne di Latina è stato arrestato la scorsa settimana per il furto di energiaa beneficio di treda lui gestiti. Anche se attualmente è tornato in libertà, il danno stimato causato dalla sottrazione illecita di energia ammonta a circa 270.000. Durante la perquisizione della sua abitazione, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno trovato nelunaPortofino, una supercar dal valore superiore ai 200.000. L’auto è stata sequestrata in via amministrativa a causa di una violazione relativa all’immatricolazione del veicolo. Un Tenore di Vita Sospetto La disponibilità di un veicolo di lusso come laha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori,ndo i sospetti sul tenore di vita dell’, soprattutto alla luce della recente scoperta del furto di energia.