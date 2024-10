Rassegna a Casa Bruschi. Conferenza sulla donna nella spiritualità cristiana (Di martedì 22 ottobre 2024) Entra nel vivo la nuova edizione di "Ottobrì" alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Domani mercoledì 23 ottobre alle 17 Conferenza La donna nella spiritualità cristiana: grazia, bellezza e dono. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero, a cura del Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Accademia Petrarca. Interverrà S.E. Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo della Diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona. Venerdì 25 ottobre alle 17.30 Conferenza Omaggio a Kafka nel centenario della morte. A cura di Cinzia Della Ciana e Stefano Pasquini, letture di testi di Franz Kafka e Cinzia Della Ciana - relazioni introduttive sulle opere e la vita di Franz Kafka. Il 6 novembre alle 17 Conferenza Le porte della città dell’anima. Caterina donna per scoprire noi stessi e Dio. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero. Lanazione.it - Rassegna a Casa Bruschi. Conferenza sulla donna nella spiritualità cristiana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Entra nel vivo la nuova edizione di "Ottobrì" allaMuseo Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Domani mercoledì 23 ottobre alle 17La: grazia, bellezza e dono. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero, a cura del Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Accademia Petrarca. Interverrà S.E. Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo della Diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona. Venerdì 25 ottobre alle 17.30Omaggio a Kafka nel centenario della morte. A cura di Cinzia Della Ciana e Stefano Pasquini, letture di testi di Franz Kafka e Cinzia Della Ciana - relazioni introduttive sulle opere e la vita di Franz Kafka. Il 6 novembre alle 17Le porte della città dell’anima. Caterinaper scoprire noi stessi e Dio. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero.

L’abito femminile del pensiero : ciclo di conferenze a Casa Bruschi - "Nell'ospitare il ciclo di conferenze organizzato dall'Università Federico II di Napoli, preme sottolineare come la Fondazione Bruschi unisca alla promozione delle sue collezioni una collana di iniziative scientifiche atte a confermare l'apertura ad eventi interdisciplinari favorevoli al dialogo e alla collaborazione con altre istituzioni nazionali" ha commentato Carlo Sisi, Conservatore della ... (Lanazione.it)

Le Vite in scena - rassegna teatrale a Casa Bruschi - Un viaggio teatrale che si svolgerà in cinque settimane partendo dalle celebri Vite vasariane per arrivare poi al mondo del rock passando per quello della fiaba, e che vedrà esibirsi compagnie teatrali tra le più apprezzate del panorama nazionale. Arezzo, 1 ottobre 2024 – Le Vite in scena, rassegna teatrale ideata in occasione del 450° anniversario dalla morte a Giorgio Vasari dalla Casa Museo ... (Lanazione.it)