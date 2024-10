Rabatel (Carrefour Italia): “Gusto e prezzo al centro di Act for food” (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante l’evento è stata presentata anche una ricerca SWG che indaga il legame tra Gusto, sostenibilità e accessibilità nelle scelte d’acquisto dei consumatori Italiani “Oggi parliamo dell’atto due del nostro piano ‘Act for food', lanciato nel 2018. Il rilancio di ‘Act for food’ vede una differenza rispetto al passato: rimettiamo il Gusto al centro di Sbircialanotizia.it - Rabatel (Carrefour Italia): “Gusto e prezzo al centro di Act for food” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante l’evento è stata presentata anche una ricerca SWG che indaga il legame tra, sostenibilità e accessibilità nelle scelte d’acquisto dei consumatorini “Oggi parliamo dell’atto due del nostro piano ‘Act for', lanciato nel 2018. Il rilancio di ‘Act for’ vede una differenza rispetto al passato: rimettiamo ilaldi

Rabatel (Carrefour Italia) : “Gusto e prezzo al centro di Act for food” - (Adnkronos) – “Oggi parliamo dell’atto due del nostro piano ‘Act for food', lanciato nel 2018. Una ricerca di SWG ha mostrato infatti che il gusto è il primo driver delle scelte […]. Il rilancio di ‘Act for food’ vede una differenza rispetto al passato: rimettiamo il gusto al centro di tutto, con un’attenzione particolare al prezzo. (Periodicodaily.com)