Polizia italiana razzista, Meloni contro la Commissione europea: "Ingiurie" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Tensione fra la Commissione europea e Giorgia Meloni. Questa volta ad alimentare la polemica non sono questioni di economia o finanza pubblica. La presidente del consiglio ha infatti risposto a quanto contenuto nell'ultimo rapporto dell'Ecri, l'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa che sottolineato come "in Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana". Insomma, l'accusa è quella che le forze di Polizia italiane compiano attività che non trattano nella stessa maniera tutte le persone ma che vengano attuate pratiche e "profilazioni" specifiche per gli stranieri.

