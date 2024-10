Lapresse.it - Maltempo, in Emilia-Romagna ancora 2mila sfollati: domani prosegue l’allerta arancione

(Di martedì 22 ottobre 2024) A tre giorni dall’ultima ondata diche ha colpito la Regione, continuano senza sosta inle operazioni delle colonne mobili in aiuto ai Comuni, così come le attività di rimozione di rifiuti e detriti. Ieri, nelle aree interessate erano in azione complessivamente circa 900 volontari. Gli evacuati sono circa 2000, ma i numeri sono in diminuzione in tutte le province. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’allertavalida per, mercoledì 23 ottobre, nella pianura reggiana di Po, modenese (Re, Mo), bolognese (Bo, Fe, Ra), costa e pianura ferrarese per il transito delle piene dei fiumi (criticità idraulica). Codiceper criticità idrogeologica sulla collina bolognese e la pianura piacentina-parmense.