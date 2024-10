Francesco Caputo morto dopo 11 giorni di coma: era il ciclista colpito da una portiera a Milano (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesco Caputo è morto dopo 11 giorni di agonia in ospedale. Era il ciclista colpito da una portiera mentre pedalava lungo via Superga, all'angolo con via Pietro Marocco, a Milano.Ingegnere biomedico salentino, di 35 anni, originario di Lucugnano, frazione di Tricase (Lecce). L'incidente Milanotoday.it - Francesco Caputo morto dopo 11 giorni di coma: era il ciclista colpito da una portiera a Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)11di agonia in ospedale. Era ilda unamentre pedalava lungo via Superga, all'angolo con via Pietro Marocco, a.Ingegnere biomedico salentino, di 35 anni, originario di Lucugnano, frazione di Tricase (Lecce). L'incidente

