(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott – (Xinhua) – Il Swift International Banker’s Operation Seminar 2024 (2024) ha preso il via ieri a, una pietra miliare che dimostra l’delnel settore finanziario, essendo la prima volta che la capitale cinese ospita l’evento. Oltre 10.000 partecipanti provenienti da piu’ di 150 Paesi e regioni si sono riuniti per il2024, che copre una vasta gamma di argomenti, tra cui i pagamenti, gli asset digitali, il finanziamento del commercio, l’intelligenza artificiale e la finanza sostenibile. Il forum dispone anche di un’area espositiva che comprende 133 istituzioni finanziarie e organizzazioni terze, come J.P. Morgan, Citibank, HSBC e ICBC.