Choco Italia arriva a Santa Maria di Castellabate (Di martedì 22 ottobre 2024) Choco Italia ingolosisce il Cilento, dal 25 al 27 ottobre arriva a Santa Maria di Castellabate per poi proseguire con le prossime tappe in Campania e Lazio. Quarta tappa del calendario autunnale di Choco Italia a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. La fiera itinerante del cioccolato artigianale e delle dolcezze d'Italia

S. Maria di Castellabate - sequestro preventivo di un’industria di lavorazione marmi - Il sequestro Dalle verifiche sono emerse gravi irregolarità di natura ambientale e amministrativa. IT su Google News. La Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate, insieme alle Guardie del NITA e in collaborazione con il personale dell’Arpac e dell’Asl di competenza, ha condotto un’ispezione presso un’industria di lavorazione marmi situata nel Comune. (Zon.it)

Santa Maria di Castellabate - “Coltocircuito - i salotti culturali di DliveMedia” : il 18 settembre lo storyteller Federico Buffa - . Tra i volti di punta di Sky, Buffa racconta la storia dello sport tramite quei campioni che hanno contribuito a scriverne pagine indimenticabili. La rassegna, che aveva preso il via con un ospite sportivo, il giornalista Gianluca Di Marzio, si conclude con Buffa e il suo modo inconfondibile di raccontare i fuoriclasse dello sport e le loro gesta epiche. (Anteprima24.it)

Paura a Santa Maria di Castellabate : crolla una ringhiera - ferite due persone - Ieri sera, sul Lungomare di Santa Maria di Castellabate, in località Punta dell’Inferno, due persone sono rimaste ferite a seguito del cedimento improvviso di una ringhiera in metallo. Uno dei feriti, sospettato di aver riportato fratture, è stato trasportato in ospedale, mentre l’altra persona, che ha subito una ferita alla testa, è stata stabilizzata sul posto. (Zon.it)