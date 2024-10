Caterina Balivo smaschera il famoso che non si è presentato a “La volta buona” (Di martedì 22 ottobre 2024) Personaggi tv. Caterina Balivo smaschera il famoso che non si è presentato a “La volta buona” – Caterina Balivo ha aperto la settimana del suo programma “La volta buona” dedicando ampio spazio a “Ballando con le Stelle”. Nel corso della puntata, volti noti del programma di Milly Carlucci, insieme a ospiti come Laura Freddi, hanno avuto l’opportunità di commentare gli eventi dell’ultima emozionante puntata. La conversazione, però, ha preso rapidamente una piega interessante, concentrandosi su Sonia Bruganelli, che si è affermata come una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione. Tvzap.it - Caterina Balivo smaschera il famoso che non si è presentato a “La volta buona” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Personaggi tv.ilche non si èa “La” –ha aperto la settimana del suo programma “La” dedicando ampio spazio a “Ballando con le Stelle”. Nel corso della puntata, volti noti del programma di Milly Carlucci, insieme a ospiti come Laura Freddi, hanno avuto l’opportunità di commentare gli eventi dell’ultima emozionante puntata. La conversazione, però, ha preso rapidamente una piega interessante, concentrandosi su Sonia Bruganelli, che si è affermata come una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caterina Balivo lancia frecciatine a destra e a manca : avete sentito cosa ha detto su Teo Mammucari? - La reazione del comico Al momento Teo Mammucari non ha risposto alla frecciatina di Caterina Balivo e non sappiamo se lo farà. Cosa ha detto Caterina Balivo su Teo Mammucari? La conduttrice non riesce a farne una giusta… La Volta Buona è il nuovo programma di Caterina Balivo, arrivato a sostituzione del vecchio Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. (Donnapop.it)

Caterina Balivo svela perché Teo Mammucari ha rifiutato il suo invito a La volta buona : “Voleva soldi” - Caterina Balivo ha lanciato una frecciatina a Teo Mammucari svelando in diretta il presunto motivo per cui il conduttore non ha mai accettato di essere ospite del programma La volta buona.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Non è venuto - voleva i soldi”. Caterina Balivo smaschera il vip della tv che non è in studio - A La volta buona, volti del programma di Milly Carlucci ma anche ospiti come Laura Freddi hanno commentato quanto accaduto nell’ultima puntata andata in onda. Questa volta la ballerina ha fatto riferimento al suo ex compagno di ballo nel programma di Milly Carlucci, Teo Mammucari. La replica di Mammuccari non è ancora arrivata e chissà se arriverà, fatto sta che subito dopo in studio si è ... (Caffeinamagazine.it)