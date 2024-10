Vinicio Capossela, Alice Rohrwacher, Paolo Ruffini tra gli ospiti del Festival dei Popoli 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche il regista Albert Serra, protagonista di un talk a Palazzo Strozzi, e Pietro Marcello interverranno nel corso della manifestazione fiorentina. Da Fiore Mio alla masterclass di Albert Serra, dall'arrivo di Vinicio Capossela con un documentario omaggio ai "concerti per le feste" al livornese Paolo Ruffini, protagonista di un film su un piccolo paese della Toscana dove si svolge un originale concorso. Questo e molto altro nel programma del 65° Festival dei Popoli, il Festival internazionale di cinema documentario più antico in Europa che si terrà a Firenze dal 2 al 10 novembre con la direzione artistica di Alessandro Stellino. L'inaugurazione Il Festival sarà inaugurato alle 20.30 sabato 2 novembre al cinema La Compagnia con l'anteprima italiana di Fiore Mio, il Movieplayer.it - Vinicio Capossela, Alice Rohrwacher, Paolo Ruffini tra gli ospiti del Festival dei Popoli 2024 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche il regista Albert Serra, protagonista di un talk a Palazzo Strozzi, e Pietro Marcello interverranno nel corso della manifestazione fiorentina. Da Fiore Mio alla masterclass di Albert Serra, dall'arrivo dicon un documentario omaggio ai "concerti per le feste" al livornese, protagonista di un film su un piccolo paese della Toscana dove si svolge un originale concorso. Questo e molto altro nel programma del 65°dei, ilinternazionale di cinema documentario più antico in Europa che si terrà a Firenze dal 2 al 10 novembre con la direzione artistica di Alessandro Stellino. L'inaugurazione Ilsarà inaugurato alle 20.30 sabato 2 novembre al cinema La Compagnia con l'anteprima italiana di Fiore Mio, il

‘Natale Fuori Orario’ - Vinicio Capossela : «Tutto finisce - tranne il potere della musica» - È una soluzione scherzosa per mandare in onda i contributi tramite questo film simil-catastrofico, non so come definirlo. Spero si capiscano l’ironia e il coraggio». Natale Fuori Orario è un Documentario travestito da film tra ironia e malinconia, un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo ... (Funweek.it)

Natale Fuori Orario - la recensione : lo sgangherato road movie musicale di Vinicio Capossela - Il mese della fine, il mese delle feste, il mese delle tradizioni. 800 anime nella provincia di Reggio Emilia che negli anni ha accolto migliaia di uomini e donne in "pellegrinaggio". È lì che ogni anno, dal 1999, si compie un rituale sempre uguale che oscilla tra il sacro e il profano. Dicembre. Una riflessione sul tempo e uno sguardo sul nostro presente. (Movieplayer.it)

“Natale fuori orario” - 20 anni di concerti per le feste di Vinicio Capossela - «Il titolo – racconta Capossela – si riferisce non soltanto al nome dello storico locale, ma anche all’andare a spasso nel tempo a mezzo di quella mina vagante nel calendario che è la Festa. La narrazione immagina la storia di una festa nel momento in cui il mondo ha perduto la festa e volge al suo tramonto. (Iodonna.it)