Strage di animali morti affogati. I vigili del fuoco salvano due cani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo persone in pericolo, ma anche animali ed ettari di agricolture affogate. È una delle tante facce dell'emergenza alluvione che ha colpito ieri la nostra provincia. In via del Lago, a Campegine, in val d'Enza, i vigili del fuoco hanno portato in salvo due cani. Un altro, in serata, in via Peschiera San Savino a Castelnovo Sotto, insieme al suo padrone allettato, portato via in gommone. A Bagnolo, una delle famiglie sfollate di via Spallanzani, ha detto che mancano all'appello i loro quattro gattini. Nella zona di via Quarti a Cadelbosco Sotto, a pochi metri dalla rottura dell'argine del Crostolo, l'acqua ha messo sott'acqua le tante aziende agricole della zona. Vigneti, trattori, mezzi agricoli, rotoballe inondati. Ma soprattutto diversi capi di bestiame, in particolare suini, morti affogati.

