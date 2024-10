Bergamonews.it - Scoperti 38 imprenditori edili senza partita Iva: evasi più di 35 milioni

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno concluso una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, che ha consentito di individuare gli organizzatori e i fruitori di un lucroso sistema di frode fiscale basato sull’utilizzo di società cartiere emittenti fatture soggettivamente inesistenti nel settore dell’zia privata. Il sofisticato sistemavo, in grado di inquinare un settore di estrema importanza economica e sociale per il territorio orobico, ha consentito di occultare alle casse dello Stato, dal 2019 al 2022, 35,3di euro di ricavi e Iva evasa per 2,7di euro.