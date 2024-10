'Premio Eccellenza Mediterraneo' assegnato a Pino Insegno e Gianfranco Zola (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è tenuta oggi presso Palazzo Valentini di Roma la cerimonia di premiazione del "Premio Eccellenze Internazionali Mediterraneo 2024", organizzata dall'Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con l'USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana, l'AIPS Europe - International Sports Press Association, e la Fondazione Artemisia, ente non profit della rete Artemisia Lab. L'evento annuale ha l'obiettivo di promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del Mediterraneo, celebrando le eccellenze che si sono distinte in vari campi. I premiati sono stati numerosi e tra loro hanno spiccato molte personalità di rilievo, come Asmaa Rhlalou, sindaca di Rabat, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, e Gianfranco Zola, vicepresidente di Lega Pro. Iltempo.it - 'Premio Eccellenza Mediterraneo' assegnato a Pino Insegno e Gianfranco Zola Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è tenuta oggi presso Palazzo Valentini di Roma la cerimonia di premiazione del "Eccellenze Internazionali2024", organizzata dall'Associazione dei Giornalisti del, in collaborazione con l'USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana, l'AIPS Europe - International Sports Press Association, e la Fondazione Artemisia, ente non profit della rete Artemisia Lab. L'evento annuale ha l'obiettivo di promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del, celebrando le eccellenze che si sono distinte in vari campi. I premiati sono stati numerosi e tra loro hanno spiccato molte personalità di rilievo, come Asmaa Rhlalou, sindaca di Rabat, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, e, vicepresidente di Lega Pro.

Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale : il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 - Questo evento ha messo in luce l’eccellenza, il talento e l’impegno delle figure che hanno contribuito a dare lustro allo sport e alla cultura mediterranea, rendendo così il premio una tappa fondamentale per il riconoscimento dell’eccellenza nel nostro Paese. “Per me è motivo di vanto e lo condivido con tutta l’Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi,” ... (Gaeta.it)

