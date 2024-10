Zon.it - Pellezzano, furti nei centri sportivi: caccia ai responsabili

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È in corso la ricerca deidi una serie diche hanno colpito diverse strutture sportive dinelle ultime settimane. I malviventi, che si ritiene siano giovanissimi, prendono di mira soprattutto gli spogliatoi, dove gli atleti lasciano incustoditi i loro effetti personali, come portafogli e telefoni. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano "La Città" e da "Salernonotizie.it" si sospetta che almeno tre giovani siano coinvolti, arrivando in zona con un'auto bianca proveniente dall'area orientale di Salerno. Tra i luoghi più colpiti ci sono lo stadio "Andrea Bolognese" a Capezzano, un centro sportivo a Casignano e una struttura privata a Coperchia dedicata al calcio a 5 e calcio a 7.