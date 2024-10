Mostra fotografica "Profondità di campo" di Paolo Sacchi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inaugura il 25 ottobre 2024 alle 18.00 presso lo spazio espositivo C2 a Firenze Profondità di campo, Mostra personale del fotografo Paolo Sacchi, a cura di Giorgio Caione. Fotografo professionista dal 1976, Paolo Sacchi ha collaborato con alcune delle più importanti agenzie fotografiche e riviste Firenzetoday.it - Mostra fotografica "Profondità di campo" di Paolo Sacchi Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inaugura il 25 ottobre 2024 alle 18.00 presso lo spazio espositivo C2 a Firenzedipersonale del fotografo, a cura di Giorgio Caione. Fotografo professionista dal 1976,ha collaborato con alcune delle più importanti agenzie fotografiche e riviste

