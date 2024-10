Meloni: lavoriamo per difendere confini (Di lunedì 21 ottobre 2024) 15.11 La premier Meloni ringrazia le forze dell'ordine e gli inquirenti "per la brillante operazione che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di esseri umani e al riciclaggio di denaro". "Il governo è determinato a smantellare queste reti criminali e a debellare il traffico illegale di esseri umani. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 15.11 La premierringrazia le forze dell'ordine e gli inquirenti "per la brillante operazione che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di esseri umani e al riciclaggio di denaro". "Il governo è determinato a smantellare queste reti criminali e a debellare il traffico illegale di esseri umani. Continueremo a lavorare senza sosta peri nostrie ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente".

