LIVE – Aston Villa-Bologna, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata di conferenza stampa e rifinitura per il Bologna di Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro l’Aston Villa nella terza giornata di Champions League. La squadra rossoblù finora ha raccolto un solo punto e ha voglia di fare l’impresa al Villa Park di Birmingham. Di fronte ci sono gli uomini di Emery, a punteggio pieno in Europa con quattro gol fatti e zero subiti tra Bayern Monaco e Young Boys. Dopo la rifinitura in mattinata, Italiano interverrà in conferenza stampa. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento. Tanti i temi alla vigilia: la formazione naturalmente, ma anche il rendimento non esaltante in campionato visto che contro il Genoa il Bologna ha rimediato il sesto pareggio della stagione. Appuntamento alle 18:45. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata die rifinitura per ildi Vincenzoalla vigilia della partita contro l’nella terza giornata di Champions League. La squadra rossoblù finora ha raccolto un solo punto e ha voglia di fare l’impresa alPark di Birmingham. Di fronte ci sono gli uomini di Emery, a punteggio pieno in Europa con quattro gol fatti e zero subiti tra Bayern Monaco e Young Boys. Dopo la rifinitura in mattinata,interverrà in. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento. Tanti i temi alla vigilia: la formazione naturalmente, ma anche il rendimento non esaltante in campionato visto che contro il Genoa ilha rimediato il sesto pareggio della stagione. Appuntamento alle 18:45.

