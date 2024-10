La nomina di Padre Amante a Garante per l'Infanzia, chiesto l'intervento del presidente del Consiglio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Chiede l'intervento del presidente del Consiglio Nello Pergolizzi la coordinatrice Regionale di Più Europa, sulla nomina del Garante per l'Infanzia, il sacerdote ortodosso Giovanni Amante,Palmira Mancuso, fa riferimento alla nota della segretaria generale Rossana Carrubba che contesta al Messinatoday.it - La nomina di Padre Amante a Garante per l'Infanzia, chiesto l'intervento del presidente del Consiglio Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Chiede l'deldelNello Pergolizzi la coordinatrice Regionale di Più Europa, sulladelper l', il sacerdote ortodosso Giovanni,Palmira Mancuso, fa riferimento alla nota della segretaria generale Rossana Carrubba che contesta al

Sindaco di Napoli nomina neo garante per la tutela degli animali - Gaetano Manfredi, ha nominato con proprio decreto Francesca Rusciano, Garante per la Tutela degli Animali. La figura è prevista dall’art. . Il garante durerà in carica per tutto il mandato del sindaco, salvo revoca, e svolgerà l’incarico a titolo completamente gratuito. it. 11 del Regolamento per la tutela degli animali allo scopo di assicurare la protezione ed il benessere degli animali. (Ildenaro.it)

Napoli : Francesca Rusciano nominata garante per la tutela degli animali dal sindaco Manfredi - La collaborazione con l’ASL è un altro aspetto cruciale per il lavoro del nuovo Garante. Obiettivo principale sarà l’implementazione di programmi di sensibilizzazione e educazione della comunità, affinché il rispetto verso gli animali diventi un valore condiviso e radicato nella cultura di Napoli. Il processo di selezione dell’incarico Francesca Rusciano è stata selezionata tra undici ... (Gaeta.it)

Garante dei detenuti - scontro sull’ex funzionario del Dap scelto da Nordio. Il Pd all’attacco : “Nomina fuorilegge” - Come se in Italia il rispetto della legge fosse mai stato un criterio per le nomine di alto livello. Di certo, il nuovo Garante si troverà ad affrontare sfide non indifferenti. Dovrà vigilare su un sistema carcerario in cui il sovraffollamento è la norma, i suicidi sono quasi all’ordine del giorno e le condizioni di vita dei detenuti sono spesso al limite dell’umano. (Lanotiziagiornale.it)