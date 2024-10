La doppia faccia della sinistra Ue: dall’accoglienza a orologeria alle espulsioni silenziose (Di lunedì 21 ottobre 2024) In un’Europa che proclama uniformità nelle regole, le contraddizioni abbondano. Mentre la Germania, guidata dal socialdemocratico Olaf Scholz, non esita a rimpatriare migranti verso un Afghanistan tutt’altro che sicuro, e la Polonia di Donald Tusk, tra i leader del Ppe, revoca il diritto d’asilo a chi arriva dalla Bielorussia, «in Italia è diverso», afferma Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia: denunciando così l’ipocrisia della sinistra europea e mettendo in luce una palese discrepanza tra principi dichiarati e azioni concrete. Il caso italiano: la sinistra blocca i progressi sull’immigrazione In Italia l’apertura di hub in Albania rappresentava un tentativo di gestire la crisi in modo più strutturato, creando punti di controllo e smistamento fuori dai confini nazionali. Secoloditalia.it - La doppia faccia della sinistra Ue: dall’accoglienza a orologeria alle espulsioni silenziose Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In un’Europa che proclama uniformità nelle regole, le contraddizioni abbondano. Mentre la Germania, guidata dal socialdemocratico Olaf Scholz, non esita a rimpatriare migranti verso un Afghanistan tutt’altro che sicuro, e la Polonia di Donald Tusk, tra i leader del Ppe, revoca il diritto d’asilo a chi arriva dalla Bielorussia, «in Italia è diverso», afferma Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia: denunciando così l’ipocrisiaeuropea e mettendo in luce una palese discrepanza tra principi dichiarati e azioni concrete. Il caso italiano: lablocca i progressi sull’immigrazione In Italia l’apertura di hub in Albania rappresentava un tentativo di gestire la crisi in modo più strutturato, creando punti di controllo e smistamento fuori dai confini nazionali.

