Elezioni in Moldavia, Maia Sandu andrà al ballottaggio contro Alexander Stoianoglo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente uscente della Moldavia, Maia Sandu, come previsto dovrà affrontare al ballottaggio del 3 novembre il candidato del Partito socialista (e filorusso) Alexander Stoianoglo. Alle Presidenziali di domenica 20 ottobre, Sandu si è infatti fermata al 41,92 per cento, mentre Stoianoglo ha ottenuto il 26,35 per cento. Renato Usatii, candidato conservatore e filorusso de Il Nostro partito, si è fermato a meno del 14, seguito dall’ex governatrice della Gagauzia Irina Vlah. In caso il fronte pro-Mosca si unisse, la riconferma della presidente in carica dal 2020 sarebbe tutt’altro che scontata. Sandu sostiene di avere le prove della compravendita di almeno 300 mila voti Durante lo spoglio l’europeista Sandu ha puntato il dito contro «gruppi criminali» al soldo di «forze straniere» ostili agli interessi del Paese. Lettera43.it - Elezioni in Moldavia, Maia Sandu andrà al ballottaggio contro Alexander Stoianoglo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente uscente della, come previsto dovrà affrontare aldel 3 novembre il candidato del Partito socialista (e filorusso). Alle Presidenziali di domenica 20 ottobre,si è infatti fermata al 41,92 per cento, mentreha ottenuto il 26,35 per cento. Renato Usatii, candidato conservatore e filorusso de Il Nostro partito, si è fermato a meno del 14, seguito dall’ex governatrice della Gagauzia Irina Vlah. In caso il fronte pro-Mosca si unisse, la riconferma della presidente in carica dal 2020 sarebbe tutt’altro che scontata.sostiene di avere le prove della compravendita di almeno 300 mila voti Durante lo spoglio l’europeistaha puntato il dito«gruppi criminali» al soldo di «forze straniere» ostili agli interessi del Paese.

