Cotolette di peperoni | fritte o in forno sono sempre una bontà!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledisfiziosissime. Croccantine fuori, morbide dentro, piaceranno a grandi e piccini, anzi proprio questi ultimi, convinti dalla loro presentazione, che siano delle milanesi tradizionali, si lanceranno all’assaggio e consumeranno senza recriminare un piatto di verdure con nostra grande soddisfazione. Realizzarle è piuttosto semplice, ma per una resa davvero gustosa scegliamo solo ortaggi freschissimi e carnosi, ben sodi e senza parti ammaccate, possibilmente dell’orto, per lo meno biologici o a chilometro zero. Inforniamoli interi e lasciamoli appassire lentamente, poi imbustiamoli per qualche minuto in un sacchetto di plastica. La condensa che si creerà all’interno solleverà la pellicina e ci aiuterà a spellarli facilmente. Una volta impanati, possiamo cuocerli inper una resa light, o friggerli in padella per un risultato super invitante.