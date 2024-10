Beatrice Luzzi non perdona Signorini per la battuta del piumone: “Rispetti il mio ruolo, sminuita la mia immagine” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Beatrice Luzzi è ancora infastidita per la battuta che le ha fatto Alfonso Signorini. Il conduttore l'ha definita "esperta di piumoni". A Verissimo, l'opinionista ha dichiarato: "Quella sera erano presenti i miei figli, più rispetto per il mio ruolo". Fanpage.it - Beatrice Luzzi non perdona Signorini per la battuta del piumone: “Rispetti il mio ruolo, sminuita la mia immagine” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è ancora infastidita per lache le ha fatto Alfonso. Il conduttore l'ha definita "esperta di piumoni". A Verissimo, l'opinionista ha dichiarato: "Quella sera erano presenti i miei figli, più rispetto per il mio".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Grande Fratello” - volano stracci tra Signorini e Luzzi : cos’è successo - Tutto pronto per una nuova puntata del reality show di Canale 5. Nella scorsa puntata del reality show, il conduttore ha usato un appellativo nei confronti della sua opinionista che non è affatto piaciuto a Beatrice Luzzi. L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha risposto per le rime durante la scorsa puntata di “Verissimo”. (Tvzap.it)

Grande Fratello - volano stracci tra Luzzi e Signorini. «Scambio di concorrenti con Gf spagnolo». Sfida ascolti con la fiction su Mike - La nuova puntatadel Grande Fratello, in diretta questa sera lunedì 21 ottobre, si preannuncia scoppiettante, con un confronto atteso tra il conduttore Alfonso Signorini e... (Leggo.it)

Verissimo - Beatrice Luzzi parla di Signorini : ”Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe” - Lì sotto ci si può nascondere, è morbido, avvolgente e leggero. Il conduttore, parlando di Shaila Gatta, si è poi rivolto alla Luzzi come “regina dei piumoni”; battuta che ha infiammato il popolo social ed è stata, in seguito, duramente criticata dal web. L’attuale opinionista del Grande Fratello a colto l’occasione per replicare alla criticata battuta sul ”piumone”. (Metropolitanmagazine.it)