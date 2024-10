Ash | trailer del nuovo film di fantascienza prodotto da Neil Blomkamp

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ash:deldidaÈ stato presentato il primodi Ash. Diretto da Flying Lotus, Ash vede una donna (Eiza González) come unica sopravvissuta dopo che l’equipaggio con cui viaggiava viene brutalmente ucciso. Deve capire se può fidarsi dell’uomo (Aaron Paul) che è stato mandato ad aiutarla sul pianeta in cui è rimasta bloccata., regista e co-sceneggiatore dell’acclamatosugli alieni District 9, è produttore esecutivo di questo horror fantascientifico simile ad Alien, la cui uscita è prevista per il 2025. Ora, RLJEs ha rilasciato il primocon immagini inquietanti mentre il personaggio della González cerca di ricordare cosa è successo prima di svegliarsi e scoprire che il suo equipaggio è stato massacrato.