Voli per Milano e il Nord Italia dirottati su altri scali | in avaria i radar di terra che controllano il traffico aereo Cosa sta succedendo

Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo : decine di aerei dirottati per un avaria ai radar di terra - Decine di aerei diretti ali aeroporti di Milano Malpensa e Linate nonché agli scali di Torino, Bergamo e Genova sono bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di una grave avaria ai sistemi radar di terra che controllano il traffico aereo. 40 e le 24 “ma con significativi ritardi”, cosa che rischia di avere ripercussioni anche sui voli di lunedì 21 ottobre. (Ilgiorno.it)

Disagi nei cieli del Nord-Ovest : radar guasti bloccano i voli fino a sera - In questi casi, entra in funzione un sistema di riserva, ma con una significativa riduzione del traffico aereo del 65%. Ripresa dei voli e ritardi Secondo le previsioni di Eurocontrol, la ripresa graduale del traffico potrebbe avvenire tra le 17:40 e la mezzanotte, ma con ritardi significativi che potrebbero influire anche sui voli di lunedì 21 ottobre, giornata cruciale per i viaggi. (Thesocialpost.it)

