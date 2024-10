Tennis: Torneo Guangzhou. Trevisan subito fuori nelle qualificazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) La trentenne mancina fiorentina si è arresa in tre set alla cinese Ma Guangzhou (CINA) - Martina Trevisan è stata subito eliminata nelle qualificazioni del "Guangzhou Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.082 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli (anche nota come Canton Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Guangzhou. Trevisan subito fuori nelle qualificazioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La trentenne mancina fiorentina si è arresa in tre set alla cinese Ma(CINA) - Martinaè stataeliminatadel "Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.082 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli (anche nota come Canton

Qualificazioni Wta Guangzhou 2024 - Trevisan eliminata all’esordio dopo 2 mp mancati - Tanti i rimpianti provenienti da un match in cui l’ex semifinalista del Roland Garros, dopo aver dominato il primo parziale, si è trovata avanti anche di un break nel secondo. Purtroppo la top-100 e l’accesso diretto al main draw degli Australian Open sono sempre più lontane. The post Qualificazioni Wta Guangzhou 2024, Trevisan eliminata all’esordio dopo 2 mp mancati appeared first on SportFace. (Sportface.it)

