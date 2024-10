MotoGp, Marquez batte anche la visiera sotto la ruota: “Di solito non la tolgo mai…” (Di domenica 20 ottobre 2024) Philip Island, 20 ottobre 2024 – Terza vittoria in stagione per Marc Marquez. Grande rimonta a Philip Island dopo un problema in partenza e in ogni caso le indicazioni del weekend andavano in questa direzione. Il pilota del team Gresini ama il tracciato australiano, sinistrorso dove lui va sempre fortissimo, in più anche le condizioni di temperatura della pista lo rendono quasi imbattibile, ammesso e non concesso che non accadano errori o inconvenienti. E puntualmente era successo. Difficoltà in partenza sia ieri che oggi, ma quello che è accaduto in gara lunga è quasi incredibile. Marquez si è tolto la visiera a strappo sulla griglia poco prima di partire, ma il vento la trasportata direttamente nei pressi della ruota posteriore così, al momento del via, la gomma è slittata facendo perdere a Marc diverse posizioni. Sport.quotidiano.net - MotoGp, Marquez batte anche la visiera sotto la ruota: “Di solito non la tolgo mai…” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Philip Island, 20 ottobre 2024 – Terza vittoria in stagione per Marc. Grande rimonta a Philip Island dopo un problema in partenza e in ogni caso le indicazioni del weekend andavano in questa direzione. Il pilota del team Gresini ama il tracciato australiano, sinistrorso dove lui va sempre fortissimo, in piùle condizioni di temperatura della pista lo rendono quasi imbattibile, ammesso e non concesso che non accadano errori o inconvenienti. E puntualmente era successo. Difficoltà in partenza sia ieri che oggi, ma quello che è accaduto in gara lunga è quasi incredibile.si è tolto laa strappo sulla griglia poco prima di partire, ma il vento la trasportata direttamente nei pressi dellaposteriore così, al momento del via, la gomma è slittata facendo perdere a Marc diverse posizioni.

