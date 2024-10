Moto3, David Alonso raggiunge il record di Valentino Rossi e lo celebra come il “Dottore” (Di domenica 20 ottobre 2024) David Alonso ha fatto la storia. Con la vittoria di questa notte nel Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024, infatti, è andato a pareggiare un record che sembrava pressoché inattaccabile o inavvicinabile. Uno di quei primati dal peso specifico notevole, per molteplici motivi. Il giovane talento colombiano, fresco campione del mondo della Moto3, infatti, ha raggiunto quota 11 vittorie in stagione, emulando “Sua Maestà” Valentino Rossi che, nella stagione 1997, nell’allora classe 125, aveva toccato quella quota al termine di una stagione sensazionale. Esattamente come il nuovo astro nascente del motociclismo. Un traguardo che David Alonso ha voluto rimarcare e festeggiare imitando l’esultanza del “Dottore” in quella occasione. Il nativo di Madrid si è presentato sul podio con la testa fasciata. Oasport.it - Moto3, David Alonso raggiunge il record di Valentino Rossi e lo celebra come il “Dottore” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha fatto la storia. Con la vittoria di questa notte nel Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024, infatti, è andato a pareggiare unche sembrava pressoché inattaccabile o inavvicinabile. Uno di quei primati dal peso specifico notevole, per molteplici motivi. Il giovane talento colombiano, fresco campione del mondo della, infatti, ha raggiunto quota 11 vittorie in stagione, emulando “Sua Maestà”che, nella stagione 1997, nell’allora classe 125, aveva toccato quella quota al termine di una stagione sensazionale. Esattamenteil nuovo astro nascente del motociclismo. Un traguardo cheha voluto rimarcare e festeggiare imitando l’esultanza del “” in quella occasione. Il nativo di Madrid si è presentato sul podio con la testa fasciata.

